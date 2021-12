Meaux : Adie ouvre une agence de micro-crédit

Conseil, accompagnement et formation : créée en 1989 et comptant plus de 140 antennes en France, l'Adie (association pour le droit à l'initiative économique) vole au secours des micro-entrepreneurs qui ne parviennent pas toujours à convaincre les banques de la viabilité de leur projet. C'est ce qu'on appelle le crédit solidaire. Les prêts accordés vont jusqu'à 10 000 euros, mais la moyenne se situe entre 3 500 et 4 000 euros. Adie s'appuie sur un solide réseau composé de près de 1 500 bénévoles-experts (chefs d'entreprise, coachs, experts-comptables…) et de 600 salariés. Ces conseillers aident à monter le plan de financement via un parcours étalé sur deux semaines et baptisé « Je deviens entrepreneur ». L'instruction d'un dossier de prêt s'effectue lors d'un entretien d'une 1 h 30. Pour 2021, l'objectif de l'Adie est de mener à bien une centaine de projets. Une recette à succès, car 76 % des projets validés fonctionnent toujours deux ans après le début de l'activité.

Après Noisiel et Melun, notamment, l'association de micro-crédit a donc ouvert une nouvelle agence à Meaux. Elle collaborera avec le centre social municipal Charles-Cros pour y mener des actions spécifiques dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV).