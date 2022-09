Meaux : 300 reconstitueurs au musée de la Grande Guerre

Le samedi 3 et le dimanche 4 septembre (9h30-18 heures), 300 reconstituteurs, de toutes nationalités et membres de 27 associations, seront présents au musée de la Grande Guerre, à Meaux. Tout au long du week-end, les visiteurs pourront assister gratuitement à des défilés dans le centre-ville et le quartier Beauval et visiter un bivouac installé dans le parc du musée. Sont prévus également des courses de pigeons voyageurs, des ateliers d’écriture à plume, des “wargames“ et une randonnée pédestre de 13 kilomètres. Enfin, à noter que deux représentations du spectacle “Les étonnants chevaux de guerre d’Augustin Pandori“ (mis en scène par la compagnie Caval’Scène et d’une durée de 45 minutes) auront lieu samedi et dimanche à 12 heures et à 17 heures.

Musée de la Grande Guerre : rue Lazare Ponticelli, Meaux. www.museedelagrandeguerre.com. Tél. : 01 60 32 14 18. Entrée libre.