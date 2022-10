MDH Promotion lance deux opérations, à Melun et à Meaux

Une résidence de 72 logements au sein de l’écoquartier Woodi, à Melun, et une autre de 52 appartements à Meaux. Premier promoteur indépendant d’Île-de-France (100 millions d’euros de chiffre d’affaires), MDH Promotion présente une double opération s’inscrivant dans une démarche environnementale.

“Florescence”, à Melun : ilot de verdure au sein de l’écoquartier Woodi, la résidence Florescence est composée de trois bâtiments proposant des volumes sobres et des parements de brique. Les deux immeubles, organisés le long du boulevard urbain, au sud de la parcelle, composent deux “plots“ de quatre étages reliés par un volume comprenant trois étages. Un troisième bâtiment s’implante face au bassin d’agrément.

Les 72 appartements (du studio au 4 pièces, à partir de 130 000 euros) sont baignés de lumière naturelle, notamment grâce à la présence de balcons, loggias, terrasses ou jardins privatifs. La plupart d’entre eux bénéficient d’une double ou triple orientation, tandis que le dernier étage est doté de terrasses donnant sur le cœur d’îlot verdoyant. La résidence dispose également de 75 places de stationnement. Lors de leur livraison, prévue au premiertrimestre 2025, les bâtiments seront conformes aux prérequis techniques de la RT2012 - 20 % et seront certifiés NF Habitat HQE 6. Florescence s’inscrit dans le développement de l’écoquartier Woodi, situé à moins de 10 minutes en voiture du centre-ville de Melun. A noter que l’écoquartier sera doté d’un lieu de rencontres, la maison Woodi, tandis que la conciergerie de quartier mettra en avant les commerçants locaux.

“Les Terrasses de Meldis”, à Meaux : comprenant deux bâtiments de trois étages, cette résidence a été pensée pour s’insérer dans son environnement composé de bâtiments d’un côté et de maisons de l’autre. Les façades sont rythmées par des séquences d’aspect bois et le dernier niveau par un bardage métallique. Les 52 appartements (du studio au 5 pièces, à partir de 189 000 euros) sont prolongés par un espace extérieur privatif (balcon, loggia, terrasse ou jardin). Les appartements du dernier étage s’ouvrent sur de vastes terrasses privatives ombragées grâce à des brise-soleils en bois. La résidence comprend également un parking de 66 places en sous-sol et sept caves. En cœur d’îlot, la résidence s’ouvre sur un jardin de 485 m² composé de prairies, d’arbustes et de massifs floraux. Livraisonprévue également au premier trimestre 2025.