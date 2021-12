May Médiéval à Blandy

Au château, c’est un Moyen Âge vibrant d’ardente jeunesse, de musique et de danse que célèbre le May. Gens d’armes et artisans envahissent les cours et les salles basses du château. Ils montent leurs campements et leurs échoppes de forge, teinturerie, verrerie, parcheminier... À l’écart du bruit dans l’Auditoire, Philippe le Bon duc de Bourgogne, entouré de sa cour, tient son Conseil ; allié des Anglais qui occupent le château depuis 1422, il est chez lui !

Dans la haute cour c’est jour de grande liesse, nous sommes à la veille de la Saint- Barthélémy en 1572, et dans la chapelle on célèbre un mariage princier : la belle Marie de Clèves, protestante, épouse Henri Ier de Bourbon, deuxième prince de Condé. On y croise Henri de Navarre, futur Henri IV.

Aux abords du château, les comédiens ambulants attirent les promeneurs, des musiciens entraînent la jeunesse dans des danses échevelées. Plus loin encore, quittant Moyen Âge et Renaissance, se tiennent les volontaires de l’an II recrutés dans le village ; nous sommes en 1792 et la Patrie est en danger, la cocarde tricolore au chapeau, ils haranguent les villageois. Puis, ce sont des grenadiers de la garde impériale que vous voyez tenir leur bivouac, ils sont les témoins des deux dernières batailles livrées près du village, à Montereau et à Mormant, pour la défense de Paris, nous sommes en 1815.