Maxime Gasteuil à Dammarie-les-Lys le 15 décembre

Depuis son premier spectacle dans lequel il s’énervait contre le manque de bon sens de notre époque, Maxime Gasteuil a tout essayé pour se calmer : yoga, dîners entre potes, voyage jusqu’à Tulum... Mais c’est en quittant Paris et en retournant chez ses parents, à Saint- Emilion, qu’il a enfin compris pourquoi il ne se calmera jamais…

Maxime Gasteuil voit le jour à Saint-Émilion. Passionné par la comédie, il s’amuse dès son enfance à faire rire toute la famille ce qui plaît beaucoup à ses grands-parents, son premier public.

Après un BTS commercial, Maxime enchaîne les petits boulots dans les vignes, travaille comme pompier et vendeur. Mais rien ne le passionne vraiment hormis la comédie. Il décide de tout quitter, son travail et sa ville natale, pour s’installer à Paris où il intègre le Cours Simon. Après quelques mois de formation, il se lance sur scène. Un soir, il est remarqué par Jamel Debbouze et son équipe qui lui proposent de rejoindre le Jamel Comedy Club.

En tournée en 2023

Grâce à l’émission, le jeune humoriste réussit à se faire connaître du grand public avec ses sketches où il se moque des blogueuses et des influenceuses. Il parvient à décrocher des contrats sur plusieurs scènes et c’est lors d’une représentation de cinq minutes au Café Oscar qu’il fait la rencontre décisive :Kev Adams. L’humoriste est séduit par son talent et son humour. Il décide de le prendre en main, produit son spectacle “Plaisir de vivre“ et lui offre également la première partie de “Tout est possible“, le show qu’il joue avec Gad Elmaleh.

En 2021, Maxime Gasteuil a triomphé au Théâtre de la Tour Eiffeldans son one-man show “Maxime Gasteuil arrive en ville“. On retrouvera l'humoriste à l'affiche du théâtre Edouard VIIen 2023 pour son tout nouveau spectacle “Retour aux sources“.

Jeudi 15 décembre (20 heures), espace Pierre Bachelet : 824, avenue du Lys, Dammarie-les-Lys. Tarifs : 36 euros, 39, 60 euros en prévente et 42 euros sur place.