Maxi Zoo ouvre à Dammarie-les-Lys

Sur une superficie de quelque 500 m2 de produits alimentaires, soins et accessoires pour chiens, chats, rongeurs, poissons, oiseaux et reptiles, Maxi Zoo propose actuellement la gamme d'articles la plus étendue du marché.

Ce nouveau magasin a permis de créer quatre emplois : un poste de responsable, un poste d'adjoint et deux postes de vendeurs conseils. Cette nouvelle équipe a été formée au sein de l'Académie interne de l'enseigne. Nutrition, comportement du chien, hygiène des chats et chiens ou encore soins des petits mammifères, rien n'est oublié. Cette période de formation a, par ailleurs, été ponctuée d'une immersion dans l'un des magasins de l'enseigne.