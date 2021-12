Atelier organisé par la communauté d'Agglomération Paris Vallée de la Marne et Afile 77 et animée par Ly Lam et Laurence Ngangmeni.

Uniquement sur inscription. Nombre de places limité. Réservé aux entrepreneurs de Paris Vallée de la Marne.

Renseignements au : 01 60 37 29 33.

Bureau d'accueil et de service aux entreprises (Base),

bd Salvador Allende, Noisiel.