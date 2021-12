Pour concrétiser le lancement de la marque de territoire " Vivre en grand ! ", le Département organise une opération " passeport touristique ". Ces petits livrets inspirés du titre sécurisé seront distribués dans la rue ou dans les offices de tourisme du département.

Son objectif ? Permettre aux habitants de découvrir un panel de différentes activités partenaires (visites, portes ouvertes, activités sportives, porte ouverte chez un artiste, repas au restaurant, etc.) qu'ils pourront réaliser seul ou en famille dans toute la Seine-et-Marne. Les premiers passeports seront distribués ce samedi 20 juin dans les offices de tourisme et dans l'espace public de Chelles et à Meaux. Ce dimanche, ils le seront dans l'espace public des villes de Provins et de Fontainebleau.

A travers six envies, les Seine-et-Marnais pourront ainsi « savourer », « se retrouver », « décompresser » , « s'amuser », « s'évader » et « apprendre » en découvrant des lieux partenaires à travers tout le département.

A chaque participation, via la présentation de son passeport, la personne se verra accoler une vignette dans son passeport en guise de validation. A partir de cinq vignettes obtenues, la personne pourra se rendre dans l'office de tourisme le plus proche pour obtenir son diplôme d'ambassadeur. Au bout de dix activités validées, les participants pourront recevoir leur tee-shirt d'ambassadeur et d'autres surprises et ainsi promouvoir la Seine-et-Marne en connaissant mieux le territoire et les pépites qui y regorgent, explique l'agence Seine-et-Marne Attractivité. Pour devenir ambassadeur de la Seine-et-Marne, rendez-vous sur https://seineetmarnevivreengrand.fr/devenir-ambassadeur/