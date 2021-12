Marolles-sur-Seine : Projet de parc Napoléon

Le projet de parc Napoléon de 300 ha sur la ZAC de Marolles-sur-Seine, qui prévoit la création de 1 500 emplois, entre dans une nouvelle phase. Le 3 octobre, le comité de pilotage, qui réunit notamment le Conseil général, le Conseil régional, la Communauté de communes des Deux Fleuves et la Caisse des dépôts et consignations, a validé le concept dans son ensemble. Il faut maintenant chiffrer précisément l’investissement et élaborer un business plan avant de solliciter des investisseurs internationaux, a précisé Yves Jégo, à l’origine du projet. Selon le député-maire de Montereau, les premières estimations des sommes à investir tourneraient autour de 200 M€.