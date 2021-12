Marne-la-Vallée : Notes de Styles ouvre une franchise

Installée à une vingtaine de minutes de Marne-La-Vallée et à proximité de Meaux, elle s’appuie sur un nombre restreint de partenaires locaux afin de garantir des prestations de qualité à moindre coût. Plusieurs chantiers franciliens sont déjà en prévision, comme une extension bois de 60 m² à Béthemont-la-Forêt (95), une rénovation d’appartement à Joinville-le-Pont (94), ainsi que l’aménagement de salles de bains dans une construction neuve à Neuilly-sur-Marne (93). Notes de Styles, seul réseau de franchise pour architectes d’intérieur diplômés, propose des intérieurs personnalisés et originaux, conjuguant architecture d’intérieur, maîtrise d’œuvre et décoration avec petits budgets. A ce jour, elle comptabilise trois implantations (Strasbourg, Lille et Marne-La-Vallée), ainsi que deux nouvelles agences en projet.