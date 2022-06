Marne-la-Vallée : le réseau Transdev recherche des chauffeurs

Le réseau Transdev de Marne-la-Vallée connaît des difficultés avec ses effectifs actuellement. Supprimés depuis le début de l’année, certains bus ne passent pas, ce qui entraîne des plaintes d’usagers. Deux lignes du réseau semblent particulièrement impactées. Il s’agit de la 24 (Jablines-Chessy) et de la 43 (Serris-Chessy). La raison de ces suppressions à répétition est simple : il manque des chauffeurs. Une problématique qui n’est pas spécifique à cette zone géographique. En Île-de-France et même en France, d’autres sociétés de transport sont également touchées par ce phénomène, qui est essentiellement lié à un manque de personnel. Pour faire face à cette vague de départs liée aux effets néfastes de la crise sanitaire, la compagnie Transdev a lancé une vaste campagne de recrutement consistant à former 200 nouveaux conducteurs de bus pour 2023. Pour cela, elle s’est rapprochée de Pôle emploi, afin de centraliser les candidatures. Plusieurs sessions de recrutement vont se dérouler cet été. Les candidats, qui doivent être titulaires du permis B et être âgés au minimum de 21 ans, peuvent contacter Transdev Marne-la-Vallée.