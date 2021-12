Marne-la-Vallée : Concours Val'Entrepreneurs

Elles peuvent s’inscrire dans l’une des quatre catégories suivantes : « Solidaire » (politique sociale ou salariale active, mécénat, …), « Écologiquement responsable » (entreprise engagée dans la protection de l’environnement), « Fort potentiel » (entreprise qui connaît une augmentation importante de ses effectifs, de son chiffre d’affaires, et / ou qui a déposé un ou des brevets) ou « Moins de trois ans » (entreprise dont la date d’immatriculation est postérieure au 31 Juillet 2010 et qui fera ressortir dans son dossier, un des trois critères précédents). Les trois premières entreprises de chaque catégorie disposeront gratuitement d’un stand pour présenter leur activité à l’occasion du « Rendez-vous économique du Val Maubuée » en novembre prochain. Les entreprises lauréates recevront un prix de 5 000 €, une vidéo sur leur activité et une adhésion d’un an à l’Acem (Association des chefs d'entreprises de la région de Marne-la-Vallée). Le dossier de candidature et le règlement sont disponibles en ligne sur le site de la communauté : www.val-maubuee.fr . Le dossier de candidature devra être retourné avant le mercredi 31 juillet : par mail à base@valmaubuee.fr ou par courrier à Concours Val’Entrepreneurs – CA de Marne-la-Vallée/ Val Maubuée – 5 cours de l’Arche Guédon – 77207 Marne-la-Vallée cedex 1. Renseignements au 01 60 37 29 31 ou a.ledortz@valmaubuee.fr .