Marne et Gondoire : un réseau de chaleur en construction

Un financement participatif a été lancé le 15 avril pour la construction du réseau de chaleur de Marne-et-Gondoire Energie. Avec un objectif fixé à 400 000 euros, la collecte est d’abord réservée aux habitants de l'agglomération Marne et Gondoire, puis à tous les Franciliens à partir du 2 mai.

Ce réseau de chaleur permettra de bénéficier d’une énergie propre et d’économiser 16 000 tonnes de CO 2 chaque année, soit la surface de Lagny-sur-Marne (600 hectares) plantée en arbres. Il desservira 14 établissements scolaires, un centre aquatique, un centre d’incendie et de secours, 14 bâtiments publics, trois entreprises et 3 800 logements.

Première mise en service en 2024

Cette campagne permet d’investir en prêt rémunéré dans la construction d’un réseau de chaleur 100 % renouvelable, local et compétitif. Pour les investisseurs, c’est l’opportunité de décarboner leur portefeuille en contribuant à la réduction de l’empreinte carbone du mix énergétique français. Pour financer ce projet, ils doivent au préalable s’inscrire sur le site de Lendosphere

« Notre agglomération a pour ambition de devenir un territoire à énergie positive. Ce réseau de chaleur nous permettra de bénéficier d’une énergie à prix très compétitif tout en assurant sa stabilité », affirme Jean-Paul Michel, maire (Agir) de Lagny et président de la Communauté d’agglomération Marne et Gondoire. Les travaux ont démarré à la fin du mois de février dernier et s’achèveront en 2025. Lapremière mise en service est prévue au printemps 2024.

www.lendosphere.com