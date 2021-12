Marne et Gondoire : le trophée mérité

Dans un discours empreint d’une grande fierté, PatrickMaillard, vice-président de Marne et Gondoire, chargé de l’environnement et de l’agriculture, a rappelé que la communauté d’agglomération avait été construite en 2002, « avec la volonté de mener une politique agricole et environnementale ambitieuse et l’ambition de sauvegarder le site classé des vallées de la Brosse et de la Gondoire ».

Patrick Maillard a également mentionné quelques unes des actions menées par sa communauté en faveur de la protection de la biodiversité, notamment les « Ateliers de la biodiversité » qui présentent les techniques novatrices d’entretien des espaces naturels, ainsi que « la malle pédagogique », une sorte d’outil ludique pour familiariser les enfants avec les activités agricoles de leur région.

Cette belle victoire vient sanctionner le mérite d’une agglomération de communes restée fidèle aux objectifs de protection des espaces agricoles et naturels périurbains qu’elle s’était fixés. Marne et Gondoire est d’ailleurs signataire de la charte régionale d’Ile-de-France de la biodiversité depuis février 2014.