Marne et Gondoire et le Frac Île-de-France renforcent leur partenariat

Le 19 janvier, Michel Chartier, président de la Communauté d'agglomération de Marne et Gondoire, et Jean-François Chougnet, nouveau président du Fonds Régional d'art Contemporain (Frac) d'Île-de-France élu en décembre dernier, ont signé une convention triennale pour poursuivre et approfondir leur partenariat.

