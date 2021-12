Marne et Gondoire en deuil

Jean-Jacques Barbaux, président du département de Seine-et-Marne, a rendu hommage à cette « figure marquante de la vie institutionnelle de la Seine-et-Marne et un acteur engagé au service de l’intercommunalité », qui s’est éteinte le 30 septembre dernier.

Ingénieur général des Ponts et Chaussées à la retraite, Miche Chartier était investi depuis 43 ans au service de l'intérêt général tant par ses activités professionnelles que par son engagement associatif et ses différentes fonctions électives.

Il y avait foule pour lui rendre hommage au gymnase de Collégien

Ancien maire de Collégien de 1995 à 2014, et président de Marne et Gondoire dont il s'était battu pour la création depuis la naissance l’intercommunalité en 2002,

Michel Chartier avait récemment été promu au rang de Chevalier de la Légion d’Honneur.

Un rassemblement a eu lieu à Collégien le samedi 10 octobre pour rendre hommage à l’homme qui « aura jusqu'au bout mené un projet de territoire cohérent, solidaire et pensé pour l'avenir de notre bassin de vie et de ses habitants » selon Marne et Gondoire.