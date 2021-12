Marmottine : une boutique originale de bijoux made in France

« A l'heure où de nombreux secteurs de l'économie cèdent aux sirènes de la décentralisation des sites de production à l'étranger, nous nous battons au quotidien pour distribuer les plus beaux bijoux “made in France”. Nous prouvons ainsi tous les jours qu'il est possible de créer et de produire en France des bijoux de qualité à des prix abordables ! »,

souligne Françoise Callin, fondatrice de Marmottine, une entreprise basée à Marne-la-Vallée.

Des grandes marques reconnues (Augis, La Monnaie de Paris) jusqu'aux valeurs montantes de la bijouterie joaillerie française (Mikado, La Fée Galipette, Poinçon 22, Ilado…), Marmottine a souhaité proposer un choix large et original de bijoux à personnaliser pour les enfants, les femmes et les hommes. Marmottine propose de laisser libre cours à son imagination et à ses envies du moment en offrant une large gamme de personnalisation, des plus classiques jusqu'aux plus originales (gravure d'un texte, d'une empreinte, d'un dessin, pendentif sur mesure…).

Françoise Callin a exercé durant plus de 15 ans en entreprise, dans l'organisation et la communication de grands groupes internationaux. En 2006, elle a eu l'idée de créer Marmottine après avoir constaté à quel point il était difficile de trouver des bijoux créatifs de qualité dans le commerce. Bien décidée à promouvoir la création française en bijouterie joaillerie, elle lance alors Marmottine et commence par réaliser des ventes privées au domicile de ses clientes. « Les créateurs originaux étaient quasiment introuvables et encore plus les créateurs français ! Un comble quand on sait à quel point notre beau pays fourmille de talents, encore méconnus, ayant un réel savoir-faire », explique l'entrepreneure. Emballées par le concept, ce sont ces clients qui lui demandent d'aller plus loin en ouvrant une boutique sur internet. C'est en 2007 que le site marmottine.fr est mis en ligne. Aujourd'hui, la plateforme expédie ses bijoux partout dans le monde et se donne pour objectif de devenir la référence en matière de bijoux personnalisés sur internet. Marmottine prévoit également de proposer dans le futur la création de sa propre ligne de bijoux.

https://www.marmottine.fr/