Marles-en-brie : 18 caméras de vidéoprotection bientôt installées

L'objectif de la municipalité est de faire baisser les incivilités et les cambriolages. Ces caméras vont être déployées dans différents lieux de la ville, principalement devant les bâtiments publics (mairie, stade, école). Les axes routiers seront également équipés, essentiellement les entrées et les sorties de la commune. Pour plus d'efficacité, la municipalité s'est rapprochée de la gendarmerie nationale, afin de recenser les endroits à surveiller en priorité. Les images enregistrées seront transmises aux gendarmes.

Le coût de ce dispositif s'élève à 81 843 euros. L'Etat le finance à hauteur de 49 000 euros, tandis que la Région Île-de-France apporte également son obole (16 000 euros). Le reste à charge pour la ville de Marles-en-Brie est estimé à près de 16 700 euros hors taxe.