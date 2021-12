Marlène Schiappa a visité le centre de vaccination d’Ozoir-la-Ferrière

Encadré par les sapeur-pompiers du Service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne (SDIS 77), le nouveau centre de vaccination d’Ozoir-la-Ferrière a ouvert ses portes le 6 décembre. L’occasion pour Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la Citoyenneté, de venir saluer le travail des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. « Le ministère de l’Intérieur a cofinancé plus de 100 centres de vaccination de ce type, a-t-elle déclaré. Cela représente un engagement de 115 millions d’euros, c’est colossal. Je suis venue encourager tous les bénévoles, notamment, qui prennent de leur temps personnel pour organiser cette vaccination. Depuis le début de cette pandémie, on peut vraiment compter sur les sapeur-pompiers pour ces missions importantes de vaccination. »