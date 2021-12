Marie Musielak Marketing et Développement commercial

Forte d'une expérience de près de 10 ans en entreprise, Marie Musielak rejoint la RurBan Coop fin 2013, séduite par l'opportunité d'associer « indépendance et collaboratif » et le statut d'entrepreneur-salarié. Elle profite de ce tremplin et de sa belle expérience pour lancer son activité “marketing et développement commercial” afin de « devenir la partenaire de la croissance des entreprises ».

Elle accompagne essentiellement des entreprises individuelles, TPE, PME et associations, pour optimiser leurs performances commerciales, grâce à une stratégie “marketing et communication” adaptée à leurs objectifs. En pratique, Marie Musielak apporte conseils, accompagnement, techniques et stratégie pour aider les entreprises à gérer leur développement et leurs projets.

Tirant profit de collaborations dans des secteurs diversifiés (industrie, logistique, recherche clinique, imprimerie ou encore coaching…) Marie Musielak intervient autour de la trilogie “conseil – accompagnement – formation”, en fonction des besoins, des ressources mais aussi du degré d'autonomie souhaité par les entreprises.

Cette intervention “sur mesure” permet aux entrepreneurs de libérer du temps afin de se recentrer sur leur cœur de métier : « Mon objectif est d'apporter de la cohérence aux actions mises en place pour gagner temps, énergie et argent».

Tél. : 06 78 94 77 52

contact@marie-musielak.com

www.marie-musielak.com