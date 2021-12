Ancienne élève de l'École normale supérieure, diplômée de l'Institut d'études politiques de Paris, titulaire d'un master 2 droit et gouvernances des systèmes financiers publics” et d'un master 1 “science politique de l'université Paris-I”, Marianne Lucidi remplace Pascal Courtade, précédemment directeur de cabinet, nommé conseil technique au cabinet du Premier Ministre. Elle prendra ses fonctions le 31 août prochain.

Précédemment, elle a notamment assuré les fonctions d'auditrice à la Cour des comptes en 2013, à sa sortie de l'ENA, de conseillère référendaire à la Cour des comptes en janvier 2016 et de conseillère technique “fonction publique, réforme de l'État” au sein du cabinet d'Edouard Philippe, à Matignon, jusqu'en juillet dernier.