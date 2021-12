Mareuil-les-Meaux : Un crématorium en 2014

C’est le deuxième crématorium du département (après celui de Saint-Fargeau-Ponthierry). Un troisième est prévu à Saint-Soupplets. Louis Bousquet, maire de Mareuil-les-Meaux, se réjouit de ce nouvel équipement : « Nous enregistrons chaque année en mairie 150 décès, dont une grande partie de la clinique Saint-Faron. Nous rendons un service utile et la commune gagnera un pourcentage financier sur chaque crémation ». Le crématorium appartiendra en effet à la mairie, mais sera géré par délégation à la SAS de l’Arche. La crémation coûtera 680 €. Les familles pourront assister à la crémation sur écran dans une salle voisine du four. Elles peuvent repartir avec leur urne ou disperser les cendres dans le jardin du souvenir ou encore acheter en concession un petit carré pour y planter un rosier ou un arbre. Le bâtiment aura la forme d’un bateau à l’envers, avec un toit en forme de coque, pour rappeler l’Arche de Noé. Il comprendra un hall d’accueil et deux salles de cérémonies, respectivement de 25 et 80 places. Les salles auront de grandes baies vitrées donnant sur le jardin. Le crématorium sera doté d’un système de filtration qui ne rejettera aucune fumée polluante dans l’atmosphère et d’un toit végétalisé. Le crématorium prévoit d’incinérer entre 600 et 630 corps par an. Il ouvrira en février 2014.