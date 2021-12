Marée basse à Saint-Cyr-sur-Morin

Ce spectacle nous fait entrer dans le quotidien de deux artistes de cirque nostalgiques de leur gloire passée.

Loin des paillettes, ils se livrent à d'ingénieuses manipulations d'objets et manquent de s'écharper… pour finir par révéler leurs prouesses physiques et leur sens inné du burlesque.

À la fois acrobates, clowns et jongleurs hors pair, ils jouent avec le danger et tentent des numéros improbables… Ne craignant ni les tâches de gros rouge, ni les lancers de couteau, ils suscitent des situations absurdes, combinant adresse et fausse naïveté.

Pince sans rire et complices, ils offrent un réjouissant petit cirque de proximité, tout en sensibilité, qui donne autant de frissons que d'émotions.