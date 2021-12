Grand Paris Sud organise un atelier gratuit et ouvert à tous consacré au Règlement général sur la protection des données (RGPD), ce mardi à 9h et à 10h, à l'Eco-pépinière de Moissy-Cramayel. Les sessions seront animées par Jean-Christophe Frachet, formateur, conseil et conférencier pour la protection des données à caractère personnel.

Eco-pépinière, 42 rue de l'innovation, Moissy-Cramayel.

1e session à 9 h, 2e session à 10h.

Inscription recommandée au 01 84 31 31 31

pepiniere@grandparissud.fr