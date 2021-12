Marco Randriana, De footballeur à entrepreneur

Âgé de 33 ans, Marco Randriana a quitté les terrains depuis neuf ans et ainsi réussit sa reconversion. Une étape pas toujours évidente pour un sportif après la fin de carrière. « Je n'avais pas anticipé la suite. Je ne pensais qu'au football. Je n'avais pas l'entourage pour penser à la suite. Je vivais au jour le jour. J'étais insouciant et un peu naïf. Je voulais profiter de la vie, tout simplement ».

Les crampons raccrochés, Marco Randriana reprend les études par correspondance. « J'ai repris des études de marketing et de commerce par correspondance. Ces domaines m'intéressaient. » Il entreprend de passer sa licence d'agent de joueur en 2010. Un examen qu'il ne passera finalement pas. Une perte de motivation et des projets personnels à concrétiser étant à l'origine de cette défection.

Une ouverture viendra du secteur immobilier où pendant deux ans, il sera agent immobilier. Un domaine bien différent du football mais qui présente quelques similitudes : « On m'a fait une proposition dans l'immobilier à Noisy-le-Grand en Seine-Saint-Denis. J'étais débutant et je n'y connaissais rien. Je voulais être libre et ce métier m'offrait cette possibilité. Il y avait quelques points communs avec le football comme la performance où le dépassement de soi. J'ai appris très vite les bases. »

Après l'expérience immobilière, Marco rentre dans le secteur du transport de personne. Une entrée qu'il doit à son père, salarié dans le secteur. « Ce secteur est à développer affirme Marco. Il m'a formé sur les prospections, sur la communication mais aussi sur l'alimentation du site internet et montrer les lieux stratégiques aux aéroports et gares comme points de rendez-vous. »

Après avoir découvert le métier en famille, il fonde avec trois autres associés « Buxi Shuttle » en septembre 2013, une SARL dédiée aux transports de personnes qu'il dirige toujours. « C'était une société un peu familiale avec mon frère mais aussi des amis d'enfance dont un qui a joué avec moi à Sedan. On a appris le métier par des examens. On a été sous-traitant d'une plateforme de réservation ‘‘Super Shuttle''. Cela a duré une année. » Une reconversion réussie pour l'ancien jeune de Lognes et ancien footballeur : « Dans la vie, on ne fait pas toujours pas ce qu'on aime. J'avais envie d'être à mon compte. Être mon propre patron. Ce qui m'intéresse, c'est de subvenir aux besoins de ma famille et la mettre à l'aise. Je suis parti de rien comme au football. Il a fallu un temps d'adaptation dans le transport de personnes.