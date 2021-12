Marché de Noël à Lieusaint

Le dernier week-end de novembre, l’esprit de Noël s’invi­tera sur le parvis de la mairie illuminé, décoré et animé pour l’occasion. Ce premier marché de Noël a été conçu par la ville pour toute la famille avec un programme riche et varié : marché des producteurs artisanaux locaux, stand du Père Noël, animations, balade en calèche, restauration, chants de Noël et produits bio (le dimanche).