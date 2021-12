Manifeste pour une renaissance industrielle

La crise du Covid-19 a révélé la faiblesse de notre outil productif national. Il nous faut retrouver nos capacités productives et mettre fin à une dépendance délétère qui affaiblit notre souveraineté. Parce que nous croyons en la France des usines et des ateliers nous appelons à un Grenelle du Made in France permettant d'envisager notre renaissance industrielle grâce à un plan ambitieux aussi bien structurel que conjoncturel.

