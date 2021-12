Festival des bergers, des brebis et de la laine les 8 et 9 septembre

Près de 4 000 visiteurs sont attendus les 8 et 9 septembre lors du Festival des bergers des brebis et de la laine, organisé au Grand Parquet de Fontainebleau par la couveuse d'activité Les champs des possibles et l'association Brebislaine. Destiné tant aux professionnels qu'aux familles, l'événement présente un programme riche et varié. Conférences, ateliers démonstrations de tonte de brebis et de chiens de troupeaux, exposition, balade naturaliste, animations pour toute la famille émaillent ces deux jours. Une vingtaine d'ateliers « laine » adulte et enfant est également prévue. Un marché de la laine présentera une trentaine d'exposants. L'écopâturage sera mis en avant avec la présence d'Alexandre Faucher, un berger sillonnant depuis 2015 la forêt de Fontainebleau avec son troupeau de 300 brebis grâce au partenariat entre l'ONF et la couveuse d'activité Les champs des possibles.

Entrée gratuite. Restauration sur place. Samedi de 10h à 22h,

dimanche de 10h à 18h30.

Grand Parquet, route d'Orléans, Fontainebleau.