Maliterie s’installe à Claye-Souilly

Créée en 1945, basée dans la Sarthe et possédant 43 magasins, l’entreprise Maliterie poursuit son programme de développement baptisé “CAP 75”. Une dynamique symbolisée par l’ouverture, le 2 novembre, d’un nouvel établissement à Claye-Souilly.

Maliterie (120 salariés et 18,5 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2020), c’est d’abord un modèle économique parfaitement en phase avec les attentes des Français en termes de pouvoir d’achat et d’équipement de la maison. Cette entreprise familiale est tout simplement le premier fabricant français de literie en matière de vente directe de sa production. Un leadership obtenu grâce notamment à son propre réseau national de show-rooms.

Après une première réorientation stratégique opérée en 2007 (arrêt de la sous-traitance), l’enseigne a testé un nouveau concept à partir de 2011.

Maliterie décide alors de lancer le “magasin du fabricant”. L’idée consiste à vendre en direct (soit entre 30 et 40 % moins cher que dans les circuits de distribution traditionnels) via des espaces de type show-room et en s’appuyant sur un site web marchand. Ce concept, bien rôdé, a ainsi permis à l’enseigne de mieux résister à la crise sanitaire et économique que les autres acteurs du marché (recul d’à peine 3 % du chiffre d’affaires sur 2020 contre 10 % en moyenne dans le secteur). Avec son plan “CAP 75”, l’objectif du fabricant sarthois est de doubler quasiment son parc de magasins en trois ans pour atteindre 75 établissements fin 2023 tout en couvrant, à terme, tous les bassins de consommation de plus de 100 000 habitants.

A Claye-Souilly, le 43e magasin, qui a succédé à une autre enseigne de literie, sera également ouvert le dimanche. Exposant la gamme complète de Maliterie (matelas, sommiers, accessoires, canapés et fauteuils de relaxation), il se veut aussi un lieu de conseil avec des vendeurs formés au cœur de l’usine et des outils spécifiques (configurateur 3D, calculateur de l’Indice capital sommeil…). Sans stock (livraison directe depuis l’usine), ce magasin se positionne comme un puissant relais de proximité du site web. En effet, si 90 % des consommateurs consultent aujourd’hui internet et comparent en ligne, 85 % des achats literie et relaxation se finalisent en magasin.

Maliterie : 9 bis, rue Jean Monnet, Claye-Souilly.

Ouvert du lundi au vendredi (10h-12h30 et 14h-19 h, le samedi (10h- 13h et 14h-19h) et le dimanche (10h-13h et 14h-18h).

Tél. : 01 86 70 80 31

claye@maliterie.com