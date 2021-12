Maîtres d'ouvrage, participez aux P'tit déj. Amiante Before Work

Échanger, s'informer, et mieux appréhender le processus complexe de l'élimination de l'amiante. C'est l'objectif des “P'tit déj.“ Amiante Before Work, organisés à l'initiative d'EuropAmiante à destination des maîtres d'ouvrage. « Nous nous sommes rendu compte que ces acteurs n'avaient pas forcément une vision complète de toute la chaîne du désamiantage », explique Philippe Laurensou, chargé de marketing et de communication chez EuropAmiante. L'entreprise spécialisée s'est donc alliée à cinq autres acteurs pour « réunir régulièrement en un même lieu tous les protagonistes du désamiantage », du diagnostiqueur immobilier jusqu'à l'éliminateur de déchets.

Lors du premier rendez-vous organisé le 9 avril dernier dans les locaux d'EuropAmiante, à Nanteuil-les-Meaux, les cinq partenaires ont pu, après un petit-déjeuner d'accueil, se présenter chacun à leur tour, puis répondre aux questions des participants. L'événement s'est poursuivi avec une visite des locaux d'EuropAmiante, avant que les inscrits ne puissent échanger de manière informelle et echanger leurs cartes de visite.

Les trois prochains rendez-vous organisés autour du thème « le risque amiante et les responsabilités incombant aux maîtres d'ouvrage, du repérage amiante à la gestion des déchets », auront lieu mardi 21 mai, à Bussy-Saint-Georges, (chez Amaxteo, 20 avenue Graham Bell), mardi 10 septembre, à Saint-Thibault-des-Vignes (chez Air Lab'Eau, au 27 avenue de Saint-Germain des Noyers), et mardi 5 novembre, à Villeparisis (chez Suez Minerals, route de Courtry, rendez-vous à valider).

Après chaque réunion, les participants se voient remettre une clé USB contenant les plaquettes et les présentations des intervenants.

Inscription obligatoire auprès de :

Philippe Laurensou au 06 24 12 29 21 amiantebeforework@europamiante.com.

www.facebook.com/EuropAmiante

www.instagram.com/europamiante

www.linkedin.com/company/europamiante