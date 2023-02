Maisons Still et IsoBio jouent la carte du biosourcé

Lahti : le nom de cette nouvelle gamme de maisons biosourcées de Maisons Still est un clin d’œil à la ville finlandaise désignée capitale écologique européenne en 2021. Pour cette nouvelle offre, le constructeur seine-et-marnais, fondé en 1977 et basé à Sept-Sorts (cinq agences dans le département), s’est associé à IsoBio, une communauté d’artisans créée en 2022 par Olivier Jeanson. Avec des process de fabrication en circuit court, les isolants biosourcés de la gamme Lahti sont source de maintien et de création d’emplois dans l’agriculture, la sylviculture, le transport, l’industrie et le bâtiment.

Tout est, en effet, pensé pour respecter l’environnement. Les isolants biosourcés sont entièrement renouvelables et leur fabrication mobilise très peu d’énergie : le béton est remplacé par de la terre cuite pour les murs et la couverture, tandis que l’isolation est à base de chanvre, d’herbe, de lin ou encore de coton, à la place de la laine de verre. Quant à la plaque Fermacell, composée de plâtre, réalisé à partir de gypse et de fibres de cellulose issues du recyclage de papier, elle se substitue aux plaques de plâtre classiques. Enfin, la peinture ne compte aucun composé organique volatile.

Une consommation électrique modeste

Grâce au fort déphasage thermique des isolants biosourcés, ce type de maison n’a pas besoin de climatisation, même en cas de canicule. Elle présente également une empreinte environnementale globale très faible, grâce à différentes installations : des matériaux capteurs de carbone, un système de chauffage à énergie renouvelable qui passe par une pompe à chaleur air/eau, un système d’eau chaude sanitaire tout aussi économique grâce à un chauffe-eau thermodynamique et enfin une ventilation mécanique contrôlée (VMC) double flux, qui assure le renouvellement de la qualité de l’air dans le logement et qui fonctionne en permanence. Cela se traduit par une consommation électrique continue qui peut aller de 700 à plus de 1 200 W. Rapportée sur une année, cette consommation est relativement modeste, ce qui n’est pas négligeable, vu le contexte énergétique actuel.

Dernière précision : les isolants biosourcés de la gamme Lahti possèdent, en général, une durée de vie supérieure ou égale à 50 ans. De quoi profiter d’une existence paisible dans un espace vertueux et respectueux de l’environnement.