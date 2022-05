Maisons et balcons fleuris à la Ferté-sous-Jouarre

Les inscriptions à ce concours, organisé par la municipalité de la Ferté-sous-Jouarre, sont ouvertes jusqu’au 10 juin. Les bulletins sont disponibles en ligne en téléchargement sur le site internet et en papier à l’accueil de la mairie, à la médiathèque Samuel Beckett et au centre technique administratif municipal (CTAM). Courant juillet, un jury appréciera les talents de jardinier des participants. Seules les fleurs et plantes visibles de l’extérieur seront notées. La remise des prix aura lieu le 23 septembre.