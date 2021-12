Maison & Services : un job dating le 15 juin à Vert-Saint-Denis

Cinq postes d'assistants ménagers seront à pourvoir en Seine-et-Marne et 104 en Île-de-France. Spécialisées dans les services à la personne, les entreprises Maisons & Services emploient, à l'échelle nationale, 3 500 collaborateurs et prévoient le recrutement de 500 nouveaux collaborateurs en CDI et en CDD.