Maison et services recrute

Gérée par Valérie Audebert, l'entreprise Maison et Services Melun emploie aujourd'hui 29 collaborateurs et ce ne sera pas moins de six postes qui seront à pourvoir lors de la journée nationale de recrutement.

Maison et Services Pontault-Combault, gérée par Philippe Papillon comptabilise 19 salariés et cinq postes sont à pourvoir.

Du côté de Nogent-sur-Marne, Maison et Services, gérée par Loic Pairel, compte 17 collaborateurs et six profils sont recherchés.

Quant à Maison et Services Palaiseau, gérée par Lisa Fourcade, compte 38 collaborateurs et huit postes sont à pouvoir.

Enfin, Maison et Services Essonne, animée par Thierry Englebert et Salima Chelhi compte 44 collaborateurs et 12 postes seront à pourvoir lors de la journée nationale de recrutement.

https://www.maison-et-services.com/