Maincy dit non au mariage forcé

Voici la lettre ouverte rédigée par le collectif :

« C'est avec stupéfaction, indignation et déception que nous prenons connaissance du projet concernant les intercommunalités nouvelles de notre département. En effet, on projette d’amputer notre belle communauté de communes d'une partie substantielle de son territoire, au profit de riverains opportunistes.

Où se situe la démocratie dans l'élaboration de ce projet ? Monsieur le Préfet de Seine-et-Marne propose d’arracher Maincy de sa Communauté de Communes « Vallées et Châteaux » pour l’englober dans la Communauté d’Agglomération « Melun Val de Seine ». En 2006, la population de Maincy s’était déjà massivement prononcée pour rejoindre un territoire rural. Dans le respect des principes de la démocratie, le préfet d’alors avait validé cette demande. Depuis sept ans, de nombreux projets ont pris corps : garderie et cantine pour la petite enfance, centre aéré, aide à domicile, valorisation du Val d’Ancoeur et de la Vallée de Javot, tourisme.... Pourquoi ruiner tant de réalisations? Pourquoi briser les relations établies ? Et pourquoi ce revirement soudain ?

Nous voulons rester le rayon de soleil qui offre encore, à tous les promeneurs, ses champs, ses bois et ses chemins bordant sa jolie rivière. Que peut apporter un si petit village de 1750 âmes aux 125 000 habitants de l'agglomération « Melun Val de Seine » ?

S'il reste un peu de démocratie, espérons être entendus et compris ! »