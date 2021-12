Magny-le-Hongre : Nouvel hôtel

C’est au cœur du Quartier du Val de France, à Magny-le-Hongre, que le projet B&B Hôtels à proximité de Disneyland Paris, mené en partenariat avec Euro Disney Associés S.C.A. et OTI Promoteur (filiale du Groupe Legendre), s’est concrétisé. Cet établissement de 400 chambres devrait ouvrir ses portes fin 2015, devenant le plus grand hôtel du Groupe B&B Hôtels. Grâce à ce nouvel établissement, B&B Hôtels sera présent au sein du 5e pôle hôtelier français, et de la première destination touristique européenne. Il s’agit du plus grand hôtel à s’installer sur la zone depuis dix ans et du 8e hôtel partenaire de Disneyland Paris. L’établissement hôtelier B&B Hôtels proposera 400 chambres, avec la particularité d’offrir principalement des chambres pour quatre et même cinq personnes, se présentant ainsi comme un lieu de séjour idéal pour les familles. Il rejoindra le groupe des « Hôtels Conseillés » de Disneyland® Paris et proposera à sa clientèle de nombreux services tels que la vente de tickets pour les parcs à la réception, une boutique Disney, le service Disney Express...

Imaginé par l’atelier d’urbanisme d’Euro Disney et le cabinet d’architecture Arcas, ce nouveau programme qui s’inscrit de façon cohérente avec les quatre programmes hôteliers déjà implantés sur le Val de France ainsi qu’avec les développements résidentiels voisins, revêt une dimension architecturale toute particulière. L’ensemble des bâtiments sera disposé de façon à dialoguer avec le bois existant, et retrouver l’ambiance calme d’un cloître avec ses jardins. Le « Pavillon » permettra d’accueillir les clients de l’hôtel dans un lieu étonnant sous forme de rotonde, au centre du projet, avec une vue dégagée vers le Sud et le bassin au cœur du quartier. Un véritable havre de paix pour cet établissement qui, par ailleurs, sera également à la pointe de la technologie en offrant, via la fibre, du wi-fi haut débit gratuit à sa clientèle. La réalisation de cet hôtel phare a été confiée à OTI Promoteur, lauréat du SIMI 2013 récompensant les meilleurs projets immobiliers de France.