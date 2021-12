Magny lance son budget participatif

« En 2018, vos projets prennent vie à Magny-le-Hongre ». Cette phrase qui pourrait être prise pour un slogan n'en est pas un à Magny-le-Hongre, la ville ayant invité ses habitants à « influer davantage la politique municipale » par le biais d'un budget participatif. Aussi, une enveloppe de 20 000 euros est dédiée aux « souhaits, idées, projets » des Hongrémaniens.

Ces derniers peuvent s'impliquer de deux manières. En soumettant leur projet pour la ville d'une part, ou en votant pour le ou les projets qui semblent les plus intéressants à leur yeux. La ville a fixé des critères auxquels les projets doivent répondre. Ces derniers doivent en effet relever du budget d'investissement et répondre à l'intérêt collectif de la communauté. Ils doivent enfin relever de la compétence de la commune.

Concrètement, la commune a mis en place une plateforme participative avec l'aide du prestataire Cap Collectif, où il est d'ores et déjà possible de s'inscrire, de déposer un projet et/ou de donner son avis sur les projets déjà transmis. Après dépôt sur le site www.budgetparticipatif.magnylehongre.fr, ces derniers sont examinés par les services de la ville, puis sont soumis au vote des habitants.

Enfin, les projets retenus sont mis en place. Les Hongrémaniens ont jusqu'au vendredi 15 juin à minuit pour faire une proposition.

Le concept se développe

En 2017, 45 communes ont choisi ce procédé, mais aussi des métropoles, comme Rennes, qui alloue une enveloppe de 3,5 millions d'euros par an à son budget participatif. Le site lesbudgetsparticipatifs.fr rappelait en octobre dernier qu'en 3 ans le nombre de ces initiatives a été multiplié par 8. Et entre 2016 et 2017 leur nombre a presque doublé. Le budget participatif permet notamment, dans une période de défiance vis-à-vis du politique, de « booster » la participation citoyenne.