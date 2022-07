Madjoline Bourgeais-El Abidi rejoint la majorité départementale

Le groupe de la majorité départementale “Les Républicains, Divers Droite et Centre” s’étoffe avec le rattachement de la conseillère départementale de Montereau Majdoline Bourgeais-El Abidi.

Cette dernière aura pour mission de déterminer une vision prospective des zones urbaines du territoire, d’analyser les atouts et les faiblesses des zones fortement urbanisées, d’identifier les leviers et les moyens d’actions pour disposer de politiques départementales plus efficientes et d’établir, d’ici septembre 2023, un rapport avec des propositions d’actions.

La Seine-et-Marne est le département francilien qui enregistre la plus forte évolution démographique avec un phénomène de métropolisation transformant le territoire. C’est pour prévenir les problématiques attachées à cette expansion démographique que l’exécutif départemental a décidé de créer cette délégation.