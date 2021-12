Macha Méril inaugure le Pôle culturel de Noisiel

Veuve du pianiste Michel Legrand, Macha Méril inaugurera le Pôle culturel de la ville de Noisiel qui portera le nom du célèbre auteur-compositeur. Benjamin Legrand, le fils de Michel, sera également présent. Ouvert en septembre 2020, en pleine crise sanitaire, cet établissement, adossé à l'auditorium Jean Cocteau, n'avait pas été encore officiellement inauguré. Equipement de proximité, il propose de nombreux cours et ateliers artistiques (activités du corps et de l'esprit, arts de la scène, visuels et appliqués, langues étrangères). Près de 300 adhérents, enfants et adultes, peuvent désormais pratiquer ces disciplines tout au long de l'année.

Pôle culturel : 34, cours des Roches, Noisiel