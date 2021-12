Ma mère l'Oye et autres contes au château de Champs-sur-Marne

Le cadre prestigieux et parfois féerique du château de Champs-sur-Marne rappelle le temps où Monsieur Charles Perrault aimait à réécrire les contes traditionnels afin qu'ils soient entendus de toutes les oreilles, petites ou grandes. C'est la raison pour laquelle cette année le public sera invité à une redécouverte des contes traditionnels colportés, transformés, et réinventés au cours des siècles. Un moment de partage et d'émotion en famille.

Visite autour des lieux de restauration du château tels que les salles à manger, et plus particulièrement la cuisine et la fromagerie de la ferme, ouvertes exceptionnellement à cette occasion. Cette visite sera suivie par un spectacle de contes proposé dans le salon de la laiterie par la Troupe du Crâne.

La séance se terminera par une rencontre conviviale autour du traditionnel chocolat chaud.

Les 18, 21 et 23 décembre à 10h, 13h30 et 15h

La malle aux images proposera une découverte surprenante des contes dans le château suivi d'un atelier décoration de noël sur le thème des contes de Charles Perrault. La séance s'achèvera sur un goûter et son chocolat chaud.

Les 19 et 22 décembre à 10h et 14h

Renseignements et réservation





01 60 05 94 70

ou champs@monuments-nationaux.fr



30 personnes maximum par séance.



Tarifs

Enfant : gratuit

Adulte : 7,50 euros