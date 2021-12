“Ma mairie en poche”, la nouvelle application de Réau

Après la page Facebook, l'appli mobile. La municipalité de Réau est se connecte encore davantage avec ses habitants. L'application digitale « Ma mairie en poche » vient, en effet, d'être créée. Disponible sur l'Appstore (pour Apple) et sur Play Store (pour Android), elle permet d'avoir accès à un maximum d'informations locales à travers cinq thématiques sélectionnées (enfance, travaux-circulation, événements, informations générales et action sociale). De nouvelles fonctions (sondages et signalement) verront le jour début 2021.