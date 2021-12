Lutte contre le travail illégal en Île-de-France

Après les secteurs du BTP, de l'hôtellerie-restauration et de la sécurité privée, Jean-François Carenco, préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, l'Urssaf et les organisations professionnelles et syndicales, viennent de signer une convention régionale de partenariat en matière de lutte contre le travail illégal dans le secteur du déménagement.

© Wikimedia Commons - Les représentants du secteur du déménagement signent une convention de lutte contre le travail illégal.