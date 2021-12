Lucky Folks, la brasserie ludique et conviviale

Bertrand Delgrange ne manque pas d'imagination. À la recherche d'un nouveau modèle économique de restauration, le fondateur et directeur de Koezio (complexe de loisirs indoor présent également à Lieusaint depuis 2013) a créé Luky Folks vers la fin de l'année 2020. Première “brasserie à jouer”, ce restaurant d'un genre nouveau accueille ceux et celles qui souhaitent recréer du lien, s'amuser et vivre des moments conviviaux dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Lucky Folks est, en effet, une brasserie authentique, offrant une parenthèse unique à ses clients dans un décor inédit, ludique et festif. Dans ces 500 m2 de superficie, on vient savourer des recettes généreuses faites maison, boire un verre et jouer. « J'ai voulu créer un lieu nouveau dans lequel on prend le temps d'apprécier un moment de partage et de loisir en famille ou entre amis », explique Bertrand Delgrange.

Grillades, burgers, poissons et poke bowls : les plats (entre 12 et 18 euros) sont variés, gourmands et cuisinés sur place avec des produits frais. Côté jeux, il y en a pour tous les goûts et tous les âges : terrain de pétanque indoor, jeu de fléchettes nouvelle génération, shuffleboard (palets à faire glisser sur une table) unique en France, karaoké club, jeux anciens d'Estaminets des Flandres et plus de 200 jeux de société en libre accès. L'ensemble baigne dans une ambiance guinguette favorisée par sa terrasse ensoleillée plein sud avec 80 places. Celle-ci dispose aussi d'un espace “beer garde” de près de 50 places.

Accolée à Koezio, la brasserie Lucky Folks bénéficie également, à l'étage, de la salle “Caroussel”, dont le décor s'inspire d'un manège. Privatisable pour des séminaires et des anniversaires notamment, elle peut également accueillir afterworks, soirées à thème, retransmissions sportives et événements avec DJ. Quant à son bar, il propose des cocktails et une cave à bières.

Véritable innovation française sur le nouveau marché en plein développement de la “restauration loisirs”, Lucky Folks entend devenir le leader de ce secteur. Bertrand Delagrange, son créateur, espère ainsi dupliquer ce modèle économique dans une dizaine d'autres villes d'ici deux ans.

Lucky Folks : 5-7, Trait d'union, Lieusaint. Ouvert du lundi au dimanche midi et soir (sauf le dimanche soir).

Renseignements : 01 64 13 13 04.

www.luckyfolks.fr.