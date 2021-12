Parmi les hôtes les plus assidus du château de Fontainebleau se distingue la figure du roi Louis XV. La passion du souverain pour la chasse l’y fait séjourner presque tous les ans, entre 1724 et 1773, et apprécier l’atmosphère festive de sa résidence d’automne. En tout, le monarque y passera presque cinq ans. Fontainebleau, demeure officielle pour le roi et sa cour, est le cœur d’événements historiques.

Le week-end de reconstitution historique des 9 et 10 avril mettra en scène la vie d’une cour qui a connu à cette époque un raffinement inégalé. Pour l’occasion, les cavaliers de la Garde républicaine nous feront l’honneur de reconstituer “La Maison du Roy”, à travers des présentations équestres de dressage inspirées de l’École française du XVIIIe siècle.

D’autres reconstitutions historiques prendront place dans le château, dans le circuit de visite, pour évoquer la vie de cour à Fontainebleau sous Louis XV, qui a connu à cette époque un raffinement inégalé. Par ailleurs, l’exposition “Louis XV à Fontainebleau” ressuscitera bientôt la “demeure des rois” au siècle des Lumières, en évoquant les domaines de l’architecture, du décor intérieur, mais également du mobilier et de l’art de vivre, fruits d’un demi-siècle de présence royale régulière.