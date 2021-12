Louis Vogel entre à l'Institut de France

Le président de la communauté d'agglomération de Melun Val de Seine entre à l'Académie des sciences morales et politiques, un institution fondée en 1832 et faisant partie des cinq académies (dont l'Académie Française) qui constituent l'Institut de France. Il succède, sur le fauteuil 5 de la section Législation droit public et jurisprudence, au conseiller d'État et ancien bâtonnier André Damien, décédé le 5 mars 2019.

Louis Vogel a en effet notamment consacré sa carrière à l'enseignement et à la recherche. Le maire de Melun a été directeur de l'institut de droit comparé de Paris et a donné des cours successivement à la Faculté de droit d'Orléans, à l'Université Paris 10-Nanterre, au Collège d'Europe et, depuis 1994, à l'Université Paris II Panthéon-Assas. Il a également présidé l'Université Paris II Panthéon-Assas de 2006 à 2012, ainsi que la Conférence des présidents d'Universités de 2010 à 2012.

Le projet intellectuel initial de l'Académie des sciences morales et politique se veut l'héritier de celui des Lumières. Croisant des approches philosophiques, psychologiques, sociologiques, juridiques, économiques, politiques, historiques et géographiques, cette institution entend offrir " un espace de discussion libre et informé sur toutes les questions qui intéressent l'avenir de la société, afin de nourrir la réflexion des citoyens et des pouvoirs publics ".