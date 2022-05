Louis Vogel entre à l’Académie des sciences morales et politiques

Louis Vogel, 67 ans, avait été élu membre titulaire de l’Académie des sciences morales et politiques (section législation, droit public et jurisprudence) le lundi 27 janvier 2020. Honoré par ses pairs, il avait succédé à l’avocat et conseiller d’Etat André Damien, décédé le 5 mars 2019. C’est le 9 mai, à l’Institut de France, à Paris, que la cérémonie officielle d’installation s’est déroulée. L’ex-professeur de droit, avocat, président de l’université Paris 2 Panthéon-Assas et actuel maire de Melun s’est vu remettre l’épée d’académicien (un sabre droit) des mains d’Edouard Philippe, l’ancien Premier ministre, en présence de nombreuses personnalités politiques

Fondée en 1832, l’Académie des sciences morales et politiques propose des informations et avis sur les débats et les enjeux sociétaux liés à l’humain.