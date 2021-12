Louis-Philippe à Fontainebleau, le roi et l'histoire

À Fontainebleau, l'ambition du roi est de faire du château de ses ancêtres une résidence aussi prestigieuse que confortable, tout en inscrivant ses pas dans ceux de ses prédécesseurs. L'exposition, présentée dans le parcours des Grands Appartements, introduit tout d'abord le visiteur à la vie de cour sous la Monarchie de Juillet. Portraits, récits d'invités, programmes de théâtre, bijoux d'apparat, évoquent le retour des fastes de la monarchie au château, en particulier lors du mariage du prince héritier en 1 837.

La seconde partie présente, à travers les nombreux projets de restauration, le Fontainebleau de Louis-Philippe, permettant de redécouvrir les lieux emblématiques du château -galerie François 1er, salle de Bal- à la lumière de ces transformations. Ces réalisations reflètent aussi le goût de l'époque pour les styles historiques, qui déclinent leurs formes dans les créations architecturales et dans les arts mobiliers. Enfin, Fontainebleau est une résidence de famille pour les Orléans. À côté des promenades dans les jardins, des chasses et des divertissements en plein air, la famille royale se retrouve dans le confort des intérieurs du château, réaménagés et modernisés.