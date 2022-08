Louis Bertignac au festival de Perthes

L’association “Les Concerts du Pays de Bière”va électriser le village de Perthes-en-Gâtinais, près de Fontainebleau, avec une programmation blues et rock’n roll.

Comme en 2019, année de la dernière édition, la tête d’affiche sera Louis Bertignac. Venu en voisin (il vit dans un village voisin depuis une dizaine d’années), l’ex-membre du groupe Téléphone partagera avec le public quelques moments d’anthologie au son de sa guitare. La scène de Perthes accueillera aussi les riffs du groupe The Devil Blues emmené à la guitare et au chant par Manu Lanvin et son père et acteur Gérard Lanvin. Ils seront accompagnés par Jimmy Montout (batterie) et Nicolas Bellanger (basse). Le groupe interprétera des morceaux de l’album “Ici-bas“ bientôt disque d’Or. En première partie, le public pourra découvrir ou redécouvrir Clara Charlotte, 22 ans, jeune pépite du RnB et habituée du festival.

« Nous sommes tellement heureux de relancer le festival après deux ans d’arrêt forcé. Cette affiche de qualité est possible grâce aux partenaires et au public avec qui on a hâte de faire la fête ! », s’enthousiasme Henri Quinton, président de l’association “Les concerts du Pays de Bière“, qui a réussi à faire de ce festival un rendez-vous incontournable de la rentrée musicale.

Festival de Perthes-en-Gâtinais : vendredi 16 septembre (à partir de 18 h 30), au stade municipal de Perthes (route de Chailly). Tarif : 12 euros (gratuit pour les – 16 ans). Billetterie : Ticketmaster, Fnac, Auchan, Carrefour, Leclerc, Cultura et Cora.