Lorrez-le-Bocage et son canton

Du plateau d'Égreville au village perché de Montmachoux, en passant par la vallée du Lunain, c'est sous l'angle de l'étude démographique et sociologique qu'Harald Verlinde nous fait découvrir le passé méconnu du canton de Lorrez-le-Bocage.

Qu'ils soient manouvriers, riches aristocrates terriens, laboureurs, artisans ou notaires, nous suivons en images les femmes et les hommes qui façonnèrent pendant près d'un siècle, entre 1830 et 1920, par leur labeur, leurs initiatives, leur vie au quotidien, le visage du canton.

Les changements ne furent pas brutaux, ils ne furent pas de nature à bouleverser rapidement les modes de vie. Mais l'apparition du chemin de fer local fut un élément moteur de progrès. On observa, dès la fin du XIXe siècle, les premiers signes de la mutation d'un monde rural de plus en plus sous l'influence de la capitale parisienne et plus largement du mode de vie urbain.