Loisirs : l'espace des deux rivières accueille le forum sports, culture et loisirs

Cet événement est l'occasion pour les associations de se faire connaître et aux habitants de découvrir ou redécouvrir les activités sportives, culturelles, de loisirs, solidaires ou autres proposées sur la commune. L'année dernière, plus de 48 partenaires étaient présents à cette manifestation.

A l'approche de la rentrée scolaire et sportive, les associations de La-Ferté-sous-Jouarre seront présentes à l'espace des deux Rivières pour présenter leurs activités. Les habitants pourront donc rencontrer les membres et animateurs des différents clubs sportifs, culturels de la commune. Ces associations ont fortement souffert de la crise sanitaire qui les a contraints à fermer pendant de longs mois, en perdant pour certains de nombreux licenciés. L'an dernier, 48 partenaires étaient présents lors du forum.

La Ferté-sous-Jouarre compte 372 associations recensées au registre national, 139 activités proposées, plus de 7 400 adhérents.

Le maire de la commune, Ugo Pezzetta insiste sur la diversité des activités proposées par les différentes associations de sa commune : « Que vous soyez un sportif recherchant le plaisir, la santé ou la compétition, un artiste, un danseur, un comédien, un musicien ou un ludophile, La Ferté-sous-Jouarre vous offre un large panel de loisirs à travers la diversité des activités proposées par nos associations Fertoises. Il y aura forcément de quoi vous satisfaire dans notre belle ville. Nous avons la chance d'avoir une formidable vitalité associative que nous devons au dynamisme des bénévoles. Je voudrais les remercier vivement car ils participent grandement à notre qualité de vie.

La municipalité à la volonté de permettre à tous les Fertois de pratiquer l'activité de son choix dans les meilleures conditions. Cela se traduit par notre soutien financier, la mise à disposition d'équipement et de matériel ainsi que l'implication de notre personnel municipal.»

La commune possède de nombreux équipements sportifs, notamment un gymnase, une salle de boxe, des courts de tennis et un centre équestre.

Côté culture, la ville possède également de nombreux équipements et associations. Tout d'abord, le centre d'art. Ce lieu municipal est dédié à la diffusion de l'art contemporain, sous toutes ses formes, reflétant ainsi la diversité et la richesse de la création. Photographie, sculpture, installation, peinture, sont autant de médiums qui permettent de traiter de thématiques variées : la perception de la beauté, la place de la femme dans notre société, les événements historiques au travers de la bande dessinée, l'approche du corps… Le musée Planson, consacré au peintre du même nom et né à La Ferté-sous-Jouarre, est également l'un des lieux culturels de la commune. On y découvre les œuvres de ce peintre du XXe siècle. La commune possède également une école de musique et une médiathèque dans lesquelles on retrouve des animations régulières.